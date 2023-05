Sicilia, sale sul tetto per aiutare un amico ma cade dalla scala: morto un uomo

Un uomo in Sicilia è salito sul tetto per aiutare un amico ma è caduto dalla scala ed è morto. Ecco la dinamica della vicenda.

Durante la giornata di ieri un uomo in provincia di Siracusa, esattamente a Carlentini, è salito sul tetto per aiutare un amico che si trovava lì ma è caduto dalla scala ed ha perso la vita. L’uomo aveva 65 anni e l’impatto con l’asfalto è stato fatale per lui. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia per indagare sulle dinamiche dell’accaduto.