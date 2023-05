Sicilia, mamma muore in mare e padre conferma affido: la storia del piccolo Ismail

Rintracciato in Tunisia il padre del piccolo Ismail sopravvissuto al nubifragio dove la madre perse la vita. Adesso il padre ha confermato l'affido del piccolo ad una famiglia di Palermo.

La mamma del piccolo Ismail perse la vita in mare e il padre è stato rintracciato in Tunisia confermando l’affido ad una famiglia di Palermo per dare un futuro migliore al piccolo che tra qualche giorno compirà 8 mesi. L’uomo, che “non era riuscito a imbarcarsi con la moglie e il figlio”, ha “espresso la volontà di mantenere attualmente l’affido alla famiglia di Palermo per offrirgli un futuro migliore”.

“La dottoressa Alessandra Teresi e la sua famiglia – sottolineano Schifani e Volo – hanno compiuto un gesto di grandissima generosità e solidarietà offrendosi di accogliere il piccolo Ismail nella loro casa. A loro va il nostro più sincero ringraziamento”. Ma, aggiungono, “per tutelare la serenità del bambino in questo momento delicato, la famiglia che lo ha accolto ha giustamente chiesto di rispettare la loro privacy e di spegnere i riflettori sulla vicenda. Un desiderio – osservano governatore e assessore – comprensibile e legittimo che condividiamo e che ci auguriamo sia rispettato da tutti”.