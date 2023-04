Concorso Ministero Affari Esteri: pubblicato bando per 50 unità

Concorso Ministero Affari Esteri, pubblicato un bando che mira all'assunzione di 50 Segretari di Legazione: ecco le informazioni principali.

Concorso Ministero Affari Esteri: la Farnesina ha di recente pubblicato un bando che mira all’assunzione di 50 unità per incrementare il proprio personale. Quello rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) è un bando annuale che prevede l’assunzione dei nuovi Segretari di Legazione. Ecco tutte le informazioni principali in merito a questo concorso.

Concorso Ministero Affari Esteri: requisiti generali

Per poter prendere parte al concorso Ministero Affari Esteri è necessario possedere determinati requisiti previsti dal bando. Di seguito, la lista dei requisiti generali da rispettare:

cittadinanza italiana ;

; età non superiore ai 35 anni ;

; idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’amministrazione centrale che insedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio;

godimento dei diritti politici;

essere di condotta incensurabile;

non possono accedere al concorso coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

non possono accedere al concorso i candidati che, in precedenza, non abbiano superato per tre volte le prove scritte d’esame.

Concorso Farnesina 2023: titoli di studio

Per quanto riguarda i titoli di studio, se ne richiede uno tra le seguenti opzioni:

laurea magistrale (LM) conseguita presso università o Istituti di istruzione universitaria appartenente ad una delle seguenti classi: finanza (LM-16), relazioni internazionali (LM-52), scienze dell’economia (LM-56), scienze della politica (LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76), scienze economico-aziendali (LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), sociologia e ricerca sociale(LM-88), studi europei (LM-90), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge;

(LM) conseguita presso università o Istituti di istruzione universitaria appartenente ad una delle seguenti classi: finanza (LM-16), relazioni internazionali (LM-52), scienze dell’economia (LM-56), scienze della politica (LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76), scienze economico-aziendali (LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), sociologia e ricerca sociale(LM-88), studi europei (LM-90), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; laurea specialistica (LS) tra quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n.72, e quelle a esse equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;

(LS) tra quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n.72, e quelle a esse equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009; diploma di laurea (DL) tra quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n.72, e quelli a essi equiparati a norma di legge. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza, è cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. Al bando scaricabile a fine articolo è allegato l’elenco dei titoli di studio italiani che consentono la partecipazione al concorso (allegato 1).

Concorso Ministero Affari Esteri: domanda e scadenza

Per presentare la propria domanda di partecipazione al concorso Ministero Affari Esteri è necessario rispettare la data di scadenza fissata. In particolare, la domanda di partecipazione va presentata entro il 15 maggio 2023 per via telematica. Per ulteriori informazioni sui requisiti, le prove di selezione e sul concorso in generale, si suggerisce di prendere visione del bando integrale.