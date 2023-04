Da Intesa San Paolo 10 milioni alla Sibeg Coca-Cola di Catania: sviluppo “green”

Da Intesa San Paolo 10 milioni di euro per la Sibeg Coca-Cola di Catania per lo sviluppo "green".

Da Intesa San Paolo 10 milioni di euro per la Sibeg Coca-Cola di Catania. Ciò per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese che hanno subito il conflitto della guerra russa-ucraina.

“Grazie al nostro ambizioso obiettivo: diventare azienda Carbon Neutral a emissioni zero entro il 2026 – sottolinea Luca Busi l’amministratore delegato Sibeg Coca-Cola – abbiamo pianificato un importante piano di investimenti pluriennale, con l’obiettivo di arrivare puntuali all’appuntamento con questa epocale rivoluzione. Grazie al finanziamento di 10 milioni di euro, non solo supporteremo le azioni previste dalla nostra road map per azzerare l’impronta di carbonio, ma supporteremo la nascita della nuova linea asettica per l’imbottigliamento di Sibeg. Questo vorrà dire potenziamento dello stabilimento siciliano, ampliamento della produzione e dell’occupazione. Un’operazione coraggiosa, in un periodo fortemente critico e incerto, che abbiamo voluto intraprendere con l’obiettivo di dare un segnale forte al territorio in cui operiamo. Un ringraziamento va a Intesa Sanpaolo e a Sace: avere un partner capace di comprendere il valore e le potenzialità di questo piano di sviluppo, sostenendolo con strumenti finanziari adeguati e attenti alla qualità degli investimenti, ci consente di andare ancora più veloci e spediti nel percorso innovativo tracciato dalla nostra azienda”.