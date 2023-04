Cucciolo di Rottweiler difendeva il fortino della droga: 5 arresti a San Cristoforo

Il fatto è avvenuto presso un appartamento di San Cristoforo: grazie all'intervento dei carabinieri sono state arrestate cinque persone, tra cui quattro catanesi.

Un fortino della droga è stato sgomberato nel quartiere San Cristoforo: la struttura era protetta da telecamere, porte blindate e da un cucciolo di Rottweiler che è stato allevato col compito di proteggere il fortino della droga.

A scoprire della presenza della struttura, sono stati i carabinieri che hanno arrestato cinque persone per detenzione di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati sono presenti quattro catanesi rispettivamente di 18, 21, 22 e 29 anni e un tunisino di 28 anni.

I militari sono intervenuti presso un appartamento in Via Di Giacomo, dove hanno ritrovato: 30 grammi di marijuana, una pietra di crack di 0,23 grammi, 1.035 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, tre bilance elettroniche e un sistema di videosorveglianza dotato di maxischermo che permetteva di avere una visione completa sul palazzo e sulle vie limitrofe.

Nell’abitazione adiacente, grazie al contributo dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno trovato delle telecamere nascoste tra le fioriere dei balconi che puntavano verso l’esterno dell’edificio.

In casa era presente anche un cucciolo di Rottweiler, chiamato Dante dai militari, allevato per difendere il fortino della droga. Il cucciolo è stato affidato alle cure dell’Asp di Catania per essere vaccinato e registrato.