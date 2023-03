Trovata donna morta sugli scogli a Lampedusa: i Vigili al lavoro per recuperare la salma

Trovato il cadavere di una donna sugli scogli a Lampedusa. Al lavoro i soccorsi per recuperare il corpo e risalire all'identità.

Il cadavere di una donna è stato avvistato a Punta Alaimo dove sorge il faro di Lampedusa. L’allarme è stato lanciato da alcuni lampedusani e da una turista che hanno visto il corpo della donna accasciato. Tuttavia, i Vigili del Fuoco si sono subito messi a lavoro per recuperare il cadavere.

Non è ancora nota l’identità della donna ma si pensa possa trattarsi di una migrante che ha perso la vita del naufragio di venerdì scorso in area Sar Maltese in cui lo stesso giorno furono recuperati 8 cadaveri.