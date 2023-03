Sicilia, in arrivo nuovi treni all’avanguardia: al via i lavori

Treni all'avanguardia in arrivo per Siracusa-Modica-Ragusa- Canicattì. I lavori inizieranno in estate e si punta a concluderli entro la fine dell'anno.

Treni più veloci e all’avanguardia con il sistema Ertms, che verrà installato sulla linea Siracusa Modica Ragusa Canicattì. I lavori verranno realizzati a giugno per la tratta da Siracusa a Modica e proseguiranno a luglio fino a Canicattì per poi essere completati entro la fine del 2023.

I lavori verranno realizzati negli orari notturni per evitare disagi. A dare l’ok è stato il tavolo tecnico composto da Rfi, Trenitalia e assessorato regionale ai Trasporti. Si tratta di un intervento avviato tramite il bando europeo di rete ferroviaria Italia attraverso i fondi del Pnrr, per promuovere l’interoperabilità degli operatori ferroviari dei vari Paesi e per migliorare le prestazioni complessive di tutta la rete ferroviaria entro il 2036.

Ertms è un sistema di sicurezza all’avanguardia in uso su diversi binari ad alta velocità, questo sistema sarà il primo ad essere introdotto in Sicilia su una linea non principale.