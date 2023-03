Sicilia, microcellulari sul muretto del carcere: forse depositati da drone

Sicilia, ritrovato un sacchetto di plastica sul muretto del carcere. Conteneva microtelefoni e carica batterie. Avviate le indagini per ricostruire il fatto.

Ritrovato un sacchetto di plastica con all’interno 5 micro telefonini e 3 carica batterie, presso il carcere di Agrigento. Ad accorgersi della presenza del sacchetto sono stati, durante il turno di perlustrazione serale, gli agenti della polizia Penitenziaria. Tuttavia, non è la prima volta che accadono questi fatti, solo qualche settimana fa infatti una donna era stata scoperta con 7 micro cellulari nelle parti intime sempre ad Agrigento.

L’ipotesi più plausibile sul sacchetto è che quest’ultimo sia stato lasciato su un muretto da un drone. Il sacco ed il suo contenuto sono stati subito sequestrati e di conseguenza sono iniziate le indagini per ricostruire il fatto e per capire a chi erano destinati i micro telefonini.

Un episodio simile era avvenuto presso il carcere di Agrigento lo scorso febbraio: la familiare di un detenuto provò a far entrare 7 micro cellulari che aveva nascosto nelle parti intime. La donna si era recata al carcere per un colloquio col carcerato ma all’ingresso della sala colloqui, dove erano presenti delle apparecchiature elettroniche, sono stati scoperti i 7 micro dispositivi.

Le poliziotte in quell’occasione hanno eseguito un controllo piuttosto approfondito, arrivando alla conclusione che i 7 microcellulari sarebbero serviti al marito ed agli altri detenuti per comunicare delle informazioni. La donna in quell’occasione venne denunciata alla procura.