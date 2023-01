Sicilia, maltrattamenti in famiglia: neonata in ospedale con gravi lesioni

Una bimba di 6 mesi in Sicilia è stata portata in ospedale con delle gravi lesioni: dalle indagini, si è deciso di sospendere la potestà dei genitori.

Su richiesta del procuratore reggente Salvatore Vella e dal pm Gloria Andreoli il gip del tribunale di Agrigento ha disposto la misura cautelare interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale delle figlie minori a causa di tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Inoltre, è stato notificato al padre delle minori il divieto di avvicinamento alle figlie, il divieto di dimora ad Agrigento ed Aragona e l’obbligo di presentazione per due volte la settimana. Le misure cautelari in questione hanno origine quando furono trovate gravi lesioni ad una neonata di 6 mesi quando la piccola fu portata in ospedale a causa di una sincopale post vomito. I medici riscontrarono anche diversi ecchimosi e traumi sul pube e alla testa, nonché un’emorragia cerebrale che comportò l’immediato trasferimento della piccola al Policlinico di Messina dove è stata ricoverata in rianimazione pediatrica.