Sicilia, Ferrovie: via a gara da 1,5 miliardi per nuova linea Palermo-Catania-Messina

Reso noto in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il piano d'appalto per la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario: tratta Palermo-Catania in meno di due ore: il progetto.

Quello sui cantieri aperti è uno dei dibattiti ampiamente discussi nel territorio siciliano. In merito al settore dei trasporti e alle ferrovie di Stato, grazie ai fondi stanziati dal PNRR, la Rete ferroviaria italiana ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina. La gara in questione avrà un valore di circa 1,5 miliardi di euro e rappresenterà un passo fondamentale per l’apertura dei cantieri del prossimo anno.

Per poter realizzare il progetto e procedere con l’apertura dei cantieri nel 2023, l’appalto prevede lo stanziamento complessivo di 9,3 miliardi di euro, al termine del quale sarà possibile procedere per l’asse Palermo-Catania in meno di due ore.

Nello specifico, il piano consiste nella costruzione di una linea a doppio binario lunga circa 30 chilometri che colleghi più province per il quale è stato nominato come commissario straordinario di governo Filippo Palazzo.

Il progetto prevede, inoltre, anche la realizzazione della stazione di Cerda, per il collegamento con l’interporto di Termini Imerese e della fermata Valle del Torto, oltre che la riqualificazione e potenziamento della stazione di Lercara Diramazione che potenzierà i collegamenti con Agrigento.

Sono in fase avanzata, al momento, i lavori inerenti alla tratta Bicocca-Catenanuova e sono iniziati, invece, quelli per l’edificazione del raddoppio dei binari delle tratte Fiumefreddo-Taormina/Letojanni e Taormina-Giampilieri.

Negli ultimi mesi sono già stati aggiudicati i lotti Dittaino-Catenanuova ed Enna-Dittaino e sono state lanciate le gare per altre tratte: Lercara- Caltanissetta, Caltanissetta-Enna, il nodo di Catania e la Fiumetorto-Lercara.