Salva un uomo mentre torna dalla sua festa di laurea: la storia di Marika

Giovane neo laureata salva la vita di un uomo nello stesso giorno dei festeggiamenti della propria laurea: le parole di Marika.

Il giorno in cui si festeggia la propria laurea è sempre indimenticabile ma per Marika Zabini la ragione è duplice. Nello stesso giorno, la giovane di 23 anni ha gioito per il completamento (con il massimo dei voti) del corso di studi in Fisioterapia e salvato una vita.

La neo-laureata stava facendo ritorno a casa dopo la festa organizzata quando, su un autobus in Centro a Bolzano, un passeggero è stato colto da un improvviso malore ed ha perso i sensi.

“Non reagiva – ha raccontato Marika – , non rispondeva agli stimoli, il cuore era fermo“.

La neo Dottoressa, che aveva completato per ben due volte corsi di primo soccorso, è immediatamente intervenuta. Sono state necessarie ben sedici compressioni dello sterno, affinché l’uomo, di circa 50 anni, riprendesse conoscenza.

La giovane ha ribadito che “partecipare ai corsi di primo soccorso è fondamentale ma ancora di più è svolgerli regolarmente” perché “permette di essere preparati a queste situazioni e salvare vite”.