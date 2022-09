Meteo Sicilia, in arrivo weekend tra nubi e pioggia: le previsioni

Meteo Sicilia: weekend instabile, con piogge sparse già a partire dalla giornata di oggi. Di seguito le previsioni nel dettaglio in merito ai prossimi giorni.

Meteo Sicilia: è scattato l’Equinozio d’autunno, e il clima lo conferma. Alle porte un fine settimana all’insegna del tempo instabile e delle piogge sparse. Di seguito le previsioni nel dettaglio.

Piogge in Sicilia Orientale

Nella giornata di oggi, le zone più interessate alle piogge saranno quelle della parte orientale e sud-orientale dell’Isola. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, questo venerdì dovrebbe riservare precipitazioni in particolare nelle zone del Catanese, del Siracusano e del Ragusano.

Situazione più stabile nel resto dell’Isola, dove persisterà il bel tempo con qualche nube sparsa, specialmente nell’Agrigentino che, secondo le previsioni, presenterà la temperatura massima più alta della Sicilia, 27 gradi, insieme a Messina, Palermo e Trapani con 25 gradi. Temperature ben più basse nell’ennese, con temperature massime di 20 gradi e minime a quota 11.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Le previsioni per domani (sabato 24 settembre), invece, non destano particolari preoccupazioni: previste in tutta l’Isola nubi sparse.

Le temperature massime, ad ogni modo, andranno non oltre i 26 gradi. Ulteriore crollo termico previsto a Enna, con la massima di 18 gradi e la minima a 6 gradi.

Lo stesso non si può dire per la giornata di domenica. Le piogge dovrebbero caratterizzare quasi l’intera giornata nelle zone di Messina e Siracusa. Piogge e schiarite a Ragusa.

Temperature massime di 28 gradi a Palermo e Agrigento, ma il cielo qui presenterà nubi sparse.

Previsioni meteo Catania

Per il capoluogo etneo, per la giornata di oggi, sono attese piogge già nella tarda mattinata, mentre sembrano non essere previste precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Il cielo, tuttavia, dovrebbe rimanere coperto e con nubi sparse. Poche differenze tra minima e massima, rispettivamente di 21 e 24 gradi.

Sabato che dovrebbe essere per lo più soleggiato, con diverse nubi sparse per tutta la giornata. Non sono, tuttavia, previste precipitazioni. Temperature massime in leggero aumento, poco oltre i 26 gradi, mentre la minima toccherà i 18.

Nota dolente di questo weekend risulta la giornata di domenica. A Catania nuvole e pioggia, il cui culmine sarà in tarda mattinata, mentre la situazione dovrebbe migliorare in serata. Temperature massime che comunque saranno poco oltre i 27 gradi, mentre la minima sarà di 17 alle prime ore del mattino.