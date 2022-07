Bimbo morto per un batterio in ospedale: oggi l’autopsia

Oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Domenico Bandieramonte, morto a soli 4 anni. La madre sostiene che sia stata colpa di un batterio contratto in un ospedale di Catania.

All’ospedale pediatrico “San Vincenzo” di Taormina, nel pomeriggio di oggi si terrà l’autopsia sul corpo del piccolo Domenico Bandieramonte, il bimbo di Lampedusa di soli 4 anni deceduto nei giorni scorsi per un presunto caso di malasanità. All’esame medico-legale prenderà parte, in favore della famiglia del piccolo, un’équipe di medicina legale di Bologna.

Le Procure che si stanno occupando della tragedia che ha ucciso il bambino sono due: quella di Messina e quella di Catania, che stanno lavorando attraverso rispettivi fascicoli d’inchiesta.

Il piccolo era stato portato in ospedale a causa di un virus intestinale, “così come accade a tanti bambini“, aveva detto, attraverso un video postato sui social, la mamma. Domenico è così passato da diversi ospedali catanesi, ma secondo quanto riferito dalla madre Ambra Cucina, la situazione è iniziata a precipitare dopo che gli è stato inserito un sondino: la donna sostiene, infatti, che il figlio sia morto a causa di un batterio contratto nell’ospedale San Marco di Catania, in cui era stato ricoverato.