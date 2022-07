Doppia laurea, iscrizioni già da Anno Accademico 2022/23: come funziona

Doppia Laurea: le iscrizioni a due diversi corsi saranno possibili già per l'Anno Accademico 2022/23. Ma come funziona? I primi chiarimenti in una nuova nota.

Doppia laurea: diventerà una realtà già nei prossimi mesi. Di fatto, già dal prossimo Anno Accademico (il 2022/23), gli interessati potranno iscriversi contemporaneamente a due diversi Corsi di laurea triennale, magistrale o di master, anche presso diversi atenei, istituti superiori a ordinamento speciale e scuole.

La conferma è arrivata già negli scorsi giorni, attraverso il Ministero dell’Università e della Ricerca.

È stato, inoltre, precisato che la doppia laurea riguarderà anche due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). La stessa possibilità, tuttavia, non verrà riservata a chi è interessato ai corsi di specializzazione medica.

La nota

Negli scorsi giorni i Rettori, i Presidenti e i Direttori delle università e delle istituzioni AFAM hanno ricevuto un nota del Direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio in merito alle questione.

Tramite questa si ricorda che con la Legge del 12 aprile 2022, numero 33 “è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di Corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 e allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE”.

Doppia Laurea: in quali casi?

Come già anticipato, già dall’Anno Accademico 2022/23 si potrà optare per una “duplice iscrizione”. La nota già citata fornisce chiarimenti a riguardo: questa riferisce che “la facoltà per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi Corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale”.

Non tutto, però, è concesso. Di fatto non risulterà possibile iscriversi nello stesso momento a due Corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe o allo stesso corso di master (anche presso due diverse istituzioni distinte).

Corso di dottorato di ricerca o di specializzazione medica

“È inoltre consentita – continua la nota – l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica”.

Per corsi di dottorato di ricerca e corsi di specializzazione medica vale ancora quanto indicato dall’articolo 7 del decreto ministeriale 226 del 2021, lo stesso che “prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste”.

Doppia laurea: le modalità

Le modalità da seguire per procedere con la doppia iscrizione verranno chiariti da decreti attuativi che risultano in corso di definizione.