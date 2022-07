Esame dal vivo e con l’avatar: primo laureato nel Metaverso in Italia

Anche in Italia arriva la prima laurea nel metaverso con un candidato che ha discusso la tesi sia dal vivo che con il suo avatar: la storia di Edoardo Di Pietro.

Il progresso non si ferma mai e per questo motivo, nel 2022 è possibile assistere anche alla prima laurea nel Metaverso in Italia. Il protagonista è Edoardo Di Pietro, venticinquenne di Colle Val d’Elsa in provincia di Siena, iscritto al Campus Einaudi di Torino. Il ragazzo ha frequentato nella città piemontese il suo corso di studi magistrale in Comunicazione, Ict e Media e lo ha portato a termine con la discussione della tesi nel corso della mattinata.

Tuttavia, non si è trattato di una seduta di laurea ordinaria, dato che il candidato è stato presente in una duplice versione: sia in presenza che con il suo avatar, presente nella stanza virtuale sulla piattaforma Spatial.io. con l’unica differenza del vestiario. Infatti, sebbene il ragazzo indossasse un completo azzurro, il suo avatar “si è presentato” alla discussione in jeans e felpa bianca.

Il titolo della tesi del ragazzo è “Tra presente e futuro: l’impatto del Metaverso sulla società. Analisi e applicazioni del caso studio Tembo su Minecraft” e il relatore è il professore Michele Cornetto. Insieme ad Edoardo è stata presente la famiglia composta dai genitori e dal fratello Giulio, mentre la sua fidanzata Caterina ha assistito virtualmente dato che si trova in Giappone per motivi di studio.