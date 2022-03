Catania, 8 marzo sciopero globale femminista e transfemminista: il luogo dell’evento

Lo sciopero si svolgerà in occasione della Festa della Donna. Ecco tutte le info.

Anche quest’anno, per l’8 marzo, Non Una di Meno ha chiesto a tutte le organizzazioni sindacali di convocare lo sciopero generale di 24 ore, dunque in tutti i settori del pubblico impiego e del privato.

Nelle 24 ore del giorno 8 marzo 2022, quindi, tutte le lavoratrici sia del pubblico impiego che del privato possono scioperare perché esiste la copertura sindacale generale. Lo sciopero si svolgerà anche a Catania e, nello specifico, l’appuntamento è giorno 8 marzo alle 9:30 in Piazza Roma.

Sciopero 8 marzo: perché?

Sulla pagina web di Non Una di Meno si legge: “L’8 marzo 2022 sarà ancora una volta sciopero femminista e transfemminista transnazionale. Nel 2021 la violenza maschile sulle donne ha fatto più di cento vittime. La violenza di genere verso le persone LGBTQIPA+ ha trovato una vergognosa legittimazione politica con l’affossamento del Ddl Zan. Lo sfruttamento delle donne nei lavori cosiddetti essenziali con la pandemia ha raggiunto livelli senza precedenti, nello stesso tempo è cresciuto enormemente il carico di lavoro riproduttivo e i licenziamenti e i part time involontari hanno raggiunto numeri altissimi. Il razzismo è diventato ancora più violento non solo sui confini ma anche nei posti di lavoro.“

Questi sono solo alcuni dei motivi dello sciopero. Per approfondirli e saperne di più basterà collegarsi i al sito web di Non Una di Meno o visitare la loro pagina Facebook.