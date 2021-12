Università, le migliori città dove fare l’Erasmus: la classifica

Risulta essere fondamentale effettuare un'analisi accurata dei pro e dei contro del posto in cui si desidera andare in Erasmus. Un'esperienza unica, che però deve essere ben organizzata per la sua buona riuscita.

L’Erasmus rappresenta una delle esperienze più belle e piacevoli per gli studenti di tutto il mondo. Ma, la scelta di una meta sbagliata, può compromettere in effettivo tutta la meravigliosa esperienza. Il fattore ”organizzazione”, è fondamentale per viaggi di questo tipo, di lunga durata. Dunque, appare necessario attuare uno studio preliminare di quelli che sono i pro e i contro della meta che vorremmo andare a visitare per arricchire il nostro bagaglio culturale.

Alcune tra le considerazioni preliminari che si devono effettuare possono riguardare:

il livello di conoscenza o difficoltà della lingua straniera;

il tipo di percorso di studi scelto nel paese d’origine;

la qualità delle accademie nel paese di destinazione;

i costi di vita;

la qualità della vita sociale;

la logistica.

Risulta fondamentale, per la buona riuscita dell’Erasmus, andare in dei luoghi molto affini alle caratteristiche degli studenti che intendono intraprendere questa esperienza, affinché possano creare una propria routine, molto similare a quella abituale, ma in un altro luogo del mondo. Addirittura, l’ideale, sarebbe toccare con mano, cioè visitare prima di partire per l’Erasmus, il luogo scelto.

Migliori città dove fare l’Erasmus

Tutored ha stilato un ranking con per le migliori città un cui fare l’Erasmus.