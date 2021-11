Programmazione Natale 2021: i film Disney da guardare in tv

Programmazione Natale 2021: durante le festività, i classici Disney rappresentano ormai un appuntamento importante. Ecco l'elenco di tutti i cartoni e film Disney previsti.

Con l’arrivo delle festività, si moltiplicano i momenti da condividere con tutta la famiglia. Uno di questi è sicuramente la programmazione Disney Natale 2021 che, come ogni anno, caratterizza il palinsesto televisivo con alcuni grandi classici Disney..

Guardare i vecchi cartoni Disney è un’occasione per fare un tuffo nel passato o per farlo conoscere ai più piccini. La Rai ha già condiviso e reso pubblici i palinsesti per Natale 2021/22. Ecco la programmazione con tutte i film Walt Disney su Rai 1, Rai 2 e Rai 3:

22 dicembre, Rai 2: Delitti in Paradiso – Speciale Feste;

23 dicembre, Rai 2: The Christmas Waltz;

24 dicembre, Rai 2: Un Natale senza tempo;

25 dicembre, Rai 2: A Christmas Carousel;

26 dicembre, Rai 1: Maleficent – Signora del male;

26 dicembre, Rai 2: Feliz NaviDAD;

27 dicembre, Rai 1: Cenerentola;

28 dicembre, Rai 3: Alita – Angelo della battaglia;

30 dicembre, Rai 1: La bella e la bestia;

31 dicembre, Rai 2: Gli Aristogatti;

5 gennaio, Rai 1: Il ritorno di Mary Poppins;

6 gennaio, Rai 2: Alla ricerca di Dory.

In aggiornamento

Il seguente calendario è in aggiornamento ed è soggetto a variazioni, come tutti i palinsesti televisivi. Oltre a includere i classici Disney, la lista comprende anche una serie di film di Natale da vedere insieme con tutta la famiglia.

Curiosità sui cartoni animati Disney

I cartoni Walt Disney, così come i film della Disney, sono una parte fondamentale dell’infanzia di ognuno. Chi non ha mai visto la Sirenetta o La Bella e la bestia? Questi lungometraggi d’animazione sono stati prodotti dalla Walt Disney Animation Studios (in precedenza aveva il nome di Walt Disney Feature Animation e ancor prima Walt Disney Productions). Sono in totale 59 i lungometraggi prodotti: il primo in assoluto è stato Biancaneve e i sette nani, prodotto nel 1937. Il più recedente è invece Raya e l’ultimo drago, prodotto nel 2021.

Non si ferma qui la produzione, perché è prevista l’uscita di nuovi Disney film: Encanto, la cui pubblicazione è prevista per il 25 novembre 2021; Searcher Clade, che dovrebbe invece uscire il 23 novembre 2022, e c’è ancora del mistero sul prossimo film (senza titolo ancora) che uscirà il 22 novembre 2023.