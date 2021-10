Meteo Sicilia, in arrivo “uragano Medicane”: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia: attesi temporali per il weekend accompagnati dall'arrivo dell'uragano Medicane. Le previsioni per provincia.

Negli ultimi giorni, le condizioni Meteo Sicilia sono state instabili, tuttavia le piogge si sono alternate a giornate soleggiate. Ma per questo weekend, ormai alle porte, è tempo di una nuova allerta gialla su tutto il territorio siciliano. Infatti, la Protezione civile ha diramato stato di allerta gialla in Sicilia per la giornata di oggi e di domani.

Inoltre, come annunciato da ilmeteo.it si avvicina nel meridione un ciclone mediterraneo che già da domenica provocherà una forte ondata di maltempo con il rischio di piogge intense, nubifragi e alluvioni. La situazione si prospetta alquanto pericolosa. Il fenomeno che colpirà la regione si chiama Medicane (uragano mediterraneo).

Meteo Sicilia: le previsioni per provincia

Nella maggior parte delle province siciliane, la situazione Meteo Sicilia sarà la medesima. Infatti, a Palermo e a Trapani, i temporali arriveranno a partire da domani e saranno più intensi nella giornata di domenica. Anche ad Agrigento, il ciclone Medicane colpirà la provincia a partire da domenica 24 ottobre. A Siracusa e Messina, ci saranno temporali da domenica sera.

Meteo Catania: le previsioni per il weekend

Neanche Catania viene risparmiata dalle piogge che il ciclone mediterraneo porterà con sé. Un weekend all’insegna del maltempo. caratterizzato da deboli piogge durante la giornata e forti e abbondanti piogge durante la sera. La giornata di oggi è stata caratterizzata da temporali e schiarite con una minima di 18 gradi e una massima di 25 gradi. Domani il tempo sembrerà più clemente durante la giornata, in cui ci saranno piogge lievi, che si trasformeranno in temporali e forti rovesci nella sera. Domenica giornata caratterizzate da piogge deboli nella mattinata e piogge sempre più intense dal primo pomeriggio fino a forti temporali nella sera a partire dalle 23:00.

Medicane: il ciclone atteso entro domenic

La formazione di un ciclone mediterraneo, sempre più frequente negli ultimi anni in questo periodo, è previsto formarsi sul Mediterraneo nella giornata di domenica con maltempo a tratti estremo soprattutto al Sud e sulla Sicilia. Il termine deriva MEDIterranean hurriCANES che significa “uragano mediterraneo”. Noti anche come TLC Tropical Like Cyclone (ciclone simil tropicale), i medicanes sono intensi sistemi di bassa pressione con struttura simile ai cicloni tropicali.

Sono caratterizzati da un “occhio del ciclone” al centro, una zona priva di nubi attorno alla quale ruotano bande di nuvolosità convettiva, con temporali e forti venti a circolazione ciclonica, dunque nel nostro emisfero in senso antiorario. Caratteristica fondamentale, difficile da verificare, è la presenza di un “cuore caldo” centrale, all’opposto delle normali basse pressioni delle nostre latitudini che presentano invece “cuore freddo”.