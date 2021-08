Bonus Cultura in scadenza: come chiedere il buono da 500 euro

Bonus Cultura in scadenza oggi, ultima possibilità per i neodiciottenni di richiedere l'incentivo da 500 euro. Ecco come fare e dove poterlo spendere.

Bonus Cultura da 500 euro in scadenza oggi, 31 agosto, per i nati nel 2002. La domanda, infatti, si rivolge a chi ha compiuto 18 anni nel 2020. Per chiedere il bonus 18enni bisogna registrarsi su 18App, l’applicazione ufficiale del governo, entro la mezzanotte di oggi. Ecco cosa bisogna fare.

Bonus Cultura: come riceverlo

Innanzitutto, quindi, è necessaria la registrazione sul sito www.18app.italia.it. Per farlo, tuttavia, bisogna avere lo Spid, il sistema per l’identità digitale nella pubblica amministrazione. Ci sono ancora poche ore di tempo per farlo, fino alla mezzanotte del 31 agosto.

Una volta ottenuto il bonus cultura, infine, ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2022 per spendere il bonus.

Cosa si può acquistare con il bonus 18enni

Scopo del bonus cultura, come suggerisce lo stesso nome, è favorire gli acquisti culturali per i neodiciottenni. Sono numerose le categorie di beni acquistabili grazie al bonus 18enni. Ovviamente, le spese in una categoria non precludono acquisti in un’altra.

In particolare, l’incentivo è valido per l’acquisto di:

libri;

concerti;

musica;

cinema e teatro;

spettacoli di danza;

musei e parchi archeologici;

acquisto e abbonamento a quotidiani (quest’ultima, inoltre, è una novità del 2021, volta a favorire nei giovani l’interesse per una informazione aggiornata e di qualità);

corsi di formazione linguistica, di cinema o musica.

Dove spendere il bonus cultura

Sul sito del Ministero della Cultura è disponibile un elenco dei negozi, sia online sia fisici, che hanno aderito all’iniziativa e che accettano il bonus cultura.

La ricerca è possibile anche digitando il comune, il nome del negozio o l’indirizzo. Si ricorda, tuttavia, che il bonus cultura è strettamente personale e che non può essere ceduto.

Al momento, sulla piattaforma 18app sono registrati 411.792 utenti e la spesa totale supera i 68 milioni di euro. Una cifra che certamente è prossima a salire, dato che per spendere il bonus cultura c’è tempo fino al 28 febbraio dell’anno prossimo.