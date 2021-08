Meteo Sicilia, previste alte temperature per domani: è allerta rossa per incendi

La Protezione Civilie ha emesso un avviso riguardante rischio incendi e ondate di calore per la giornata di domani. Di seguito l'avviso con le città interessate.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emanato un avviso riguardante l’allerta rossa per incendi in alcune zone della Sicilia. Nello specifico l’allerta rossa per incendi riguarda Palermo, Catania, Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Dunque, è richiesto la massima attenzione per contrastare tale fenomeno ormai frequente ogni giorno in molte zone della Sicilia.

A Palermo c’è anche allerta rossa per ondate di calore di livello 3. Invece, a Catania e Messina l’allerta per ondate di calore è di livello 1 con temperature fino a 38 gradi.