Meteo Sicilia, torna il caldo intenso: le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Sicilia: dopo la breve pausa e l'abbassamento delle temperature, ritorna il grande caldo su tutta l'Isola.

Meteo Sicilia: se negli ultimi giorni chi abita in Sicilia ha ricominciato a respirare grazie a temperature più basse e allerte meteo, la tregua sembra destinata a finire molto presto. Infatti, secondo quanto riportano le previsioni del resto della settimana, sembrerebbe che gran parte della Sicilia debba prepararsi nuovamente ad accogliere giornate di gran caldo.

Meteo Sicilia: le previsioni

Per i siciliani la giornata odierna dovrebbe essere l’ultima tra quelle “fresche”. Infatti, se oggi la massima temperatura riscontrata in tutta l’Isola si aggirerà attorno ai 33° di Agrigento e Siracusa, a partire da domani la maggior parte della Sicilia sarà interessata dal forte caldo, con temperature fino a 34° in diverse città.

Il cambio di rotta proseguirà nella giornata di giovedì 22 luglio, quando Agrigento e Siracusa raggiungeranno i 36 gradi, Catania i 35° e Ragusa 34 gradi. Vento e precipitazioni saranno dappertutto rispettivamente deboli e assenti.

Il gran caldo continuerà e avvolgerà la Sicilia intera nel weekend. Durante la domenica, tra le giornate più calde, le massime delle città dell’Isola oscilleranno tra i 31° di Trapani e i 38° di Siracusa. Infine, le previsioni per l’inizio della settimana successiva confermano l’andamento del caldo in tutte le città siciliane, con picchi anche di 40 gradi.

Le previsioni per Catania

Per quanto riguarda la città di Catania, le previsioni non si discostano molto da quanto affermato precedentemente per il meteo Sicilia. Infatti, sebbene oggi si possa riscontrare qualche nuvola sopra la città etnea (oltre a quelle provocate dall’eruzione dell’Etna), si tratta dell’ultima giornata meno calda e soleggiata prevista per qualche giorno.

Infatti, a partire da domani, il cielo di Catania sarà prevalentemente sereno e le temperature si alzeranno gradualmente, restando tra i 33 e i 35 gradi fino a sabato. Inoltre, anche a Catania domenica riserverà nuovamente afa, quasi ad anticipare una nuova settimana di fuoco: se l’ultimo giorno del weekend la città etnea toccherà i 37° gradi, lunedì ne sono già previsti 38.

Per quanto riguarda il resto delle condizioni meteo, non si registrano particolari fenomeni se non la necessaria maggiore attenzione per i raggi UV che, con il cielo sereno delle prossime giornate, saranno decisamente più forti e pericolosi.