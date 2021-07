Aci Castello, giovani senza mascherina: multato stabilimento balneare

Catania, controlli in uno stabilimento balneare di Aci Castello: all'interno numerosi giovani senza mascherina che non rispettavano le misure di sicurezza.

Continuano i controlli per fare rispettare le misure contenute nel Decreto Legge 33/2020 e nate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il personale dipendente della Squadra Amministrativa della Questura di Catania, nella notte del 14 luglio 2021, ha eseguito un controllo all’interno di uno stabilimento balneare sito ad Aci Castello in via A. da Messina.

Dal controllo è emerso che all’interno del locale non vi era in atto nessun trattenimento musicale o danzante ma venivano trovati numerosi giovani che non indossavano la mascherina e non rispettavano le distanze di sicurezza.

Considerato che il titolare dell’esercizio aveva violato il DPCM, è stato contravvenzionato con la sanzione amministrativa di 400 euro e con la sanzione accessoria della chiusura dell’attività, così come previsto dall’art. 2 comma 2 d.l. n.3/2020