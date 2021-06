Caldo record nel Catanese, a Sant’Agata Li Battiati chiude hub vaccini

A Sant'Agata Li Battiati l'hub vaccinale chiude per il troppo caldo. Necessari lavori all'impianto di climatizzazione.

Fa troppo caldo, per cui l’hub di Sant’Agata Li Battiati chiude. In via temporanea. Questa, in sintesi, la situazione in cui si trovano tanti cittadini battiatioti in queste ore. Dopo aver prenotato la dose di vaccino presso l’hub recentemente inaugurato, molti dei prenotati hanno ricevuto un SMS in cui l’appuntamento veniva confermato; spostandolo, però, presso l’hub dell’ex mercato ortofrutticolo di Catania, in via Forcile.

Il disservizio sarebbe dovuto, come riportano in tanti sui social in queste ore, al caldo anomalo di questi giorni, che avrebbe reso necessari dei lavori all’impianto di climatizzazione. Tuttavia, i cittadini di Sant’Agata Li Battiati non dovranno fare una doppia fila. Presso l’hub di Catania, come riporta il messaggio inviato ai prenotati, verrà allestita una corsia “HUB BATTIATI” così da snellire e smistare le prenotazioni.

La chiusura, in ogni caso, è temporanea e dovrebbe durare solo per il tempo di completamento dei lavori. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Marco Nunzio Rubino, specificando che la climatizzazione dell’hub era stata sollecitata già prima dell’apertura. “Per coloro che fossero impossibilitati a recarsi all’hub di via Forcile – aggiunge il sindaco –, o per coloro che malauguratamente non dovessero aver ricevuto il messaggio, di concerto con la gentile dr.ssa Papa, responsabile dell’Hub, ho predisposto la verifica della possibilità di ritardare l’inoculazione di qualche giorno, fino a riapertura, per consentirvi, se tecnicamente possibile, di fruire del servizio a Battiati subito dopo la riapertura”. In tal caso, gli utenti possono contattare l’email segreteriasindacorubino@gmail.com o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3668105837 per verificare la fattibilità.