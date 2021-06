Michela Giraud fa tappa in Sicilia, in arrivo due live: uno nel Catanese

Michela Giraud annuncia due nuovi spettacoli in Sicilia tra le tappe del suo ultimo tour. Biglietti in vendita a partire da domani.

Non solo concerti. L’estate siciliana si anima anche di comicità con la nuova tappa siciliana di Michela Giraud, fresca di partecipazione allo show prodotto da Amazon “LOL! Chi ride è fuori“. Le prime tappe del suo nuovo tour, “La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro!” sono già sold out e di recente la comica ha aggiunto una nuova data, stavolta in Sicilia.

Appuntamento previsto per il 22 agosto a Palermo, in villa Filippini. Sul versante orientale della Sicilia, invece, previsto uno spettacolo il 24 agosto a Zafferana Etnea, all’anfiteatro Falcone e Borsellino. Entrambe le tappe sono state aggiunte di recente al calendario.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili a partire dalle 13 di domani, venerdì 11 giugno, sul circuito VivoConcerti.