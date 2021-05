“Le vie dei Tesori”: torna il festival per la riscoperta dei luoghi siciliani

Il festiva de "Le vie dei Tesori": torna la manifestazione dedicata alla riscoperta dei luoghi siciliani. Tutte le informazioni su date e città che aderiscono.

Per gli amanti dell’arte e la cultura siciliana torna nella sua quindicesima edizione il festival de ”Le vie dei Tesori”. Si svolgerà durante gli otto weekend di settembre e ottobre, durante i quali si potranno visitare luoghi poco conosciuti o addirittura ”non accessibili” a tutti, immergendosi in quella che è la meravigliosa storia della cultura siciliana.

I 400 meravigliosi luoghi da scoprire per questa quindicesima edizione sono ancora in fase di organizzazione, ma tra quelli già certi dall’11 al 26 settembre per tre weekend ci sono: Bagheria e Termini Imerese, nel Palermitano, seguiti da Trapani, Mazara del Vallo e Marsala. Tra le altre destinazioni ci saranno sicuramente Noto, Enna e Caltanissetta. Mentre per gli altri cinque weekend dall’ 1 al 31 ottobre, le mete saranno Palermo e Catania.

Tra i fantastici palazzi storici, le particolarissime terrazze adornate da piante mediterranee, i monasteri, vie, i borghi, i giardini, il festival equivale punta alla riscoperte delle bellezze siciliane in tutte le sue sfumature.