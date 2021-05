Anche Catania scende in piazza per la legge Zan: in arrivo manifestazione

Anche Catania scende in piazza per la legge Zan: in programma una manifestazione contro l'omobilesbotransfobia, misoginia e abilismo.

Dopo la grande manifestazione dello scorso weekend a Milano, anche Catania scende in piazza contro l’omobilesbotransfobia, misoginia e abilismo per la mobilitazione nazionale diffusa in più piazze d’Italia. La legge Zan, infatti, dopo diverse polemiche e tentativi di ostruzionismo, è stata finalmente calendarizzata in Senato.

Una manifestazione catanese è in programma giorno 15 maggio 2021, alle ore 17 in piazza Stesicoro. Organizzata da Arcigay Catania, la mobilitazione rappresenterà un momento di riflessione importante per la città etnea, dove diverse realtà si riuniranno per mostrare compattezza e solidarietà nei confronti di chi, quotidianamente, subisce discriminazioni.