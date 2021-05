Sconti studenti universitari: le offerte di maggio 2021

Sconti studenti universitari maggio 2021: un elenco aggiornato delle principali offerte disponibili per gli universitari, dai PC alle promozioni per viaggiare.

Quali sono i principali sconti studenti universitari per maggio 2021? Se lo chiedono decine di giovani che scandagliano il web alla ricerca di offerte vantaggiose in cui investire almeno parte dei risparmi. Come ogni mese, ecco le principali promozioni che chi pensa a un investimento non dovrebbe farsi sfuggire.

Sconti studenti per viaggiare

Con la riapertura dei confini regionali e quasi tutta l’Italia in zona gialla, torna anche la possibilità di spostarsi liberamente tra una regione e l’altra. Quale occasione migliore, quindi, per utilizzare gli sconti studenti universitari e riprendere a viaggiare?

Iniziamo da Trenitalia. Con l’Offerta Young, il gruppo FS fornisce a tutti i soci Carta Freccia uno sconto del 30% sull’offerta Base su tutti i treni nazionali e in tutti i livelli di servizio, ad eccezione del livello Executive. L’offerta è valida fino a 9 giorni prima della partenza. È disponibile, inoltre, l’offerta Carta Verde disponibile fino ai 26 anni compiuti. Costa 40 euro l’anno ed è adatta a chi viaggia spesso. Offre, infatti, il 10% di sconto sul biglietto Base su tutti i treni nazionali, sia in 1° che in 2° classe, e il 25% sulle tratte internazionali che partecipano a Railplus.

Amazon Prime Student

Tra gli sconti studenti universitari più rilevanti, poi, si segnala Amazon Prime Student, l’abbonamento che consente di usufruire di tutti i vantaggi Prime a prezzo dimezzato. Il costo è di 18 euro annuali (al posto di 36) per tutta la durata degli studi e l’abbonamento si rinnova automaticamente ogni anno. Inoltre, la prima attivazione offre anche 90 giorni senza costi aggiuntivi, al termine dei quali potrete decidere se pagare o meno per avere un anno di servizio.

Oltre alle spedizioni veloci in tutta Italia, Amazon Prime Student offre anche numerosi altri vantaggi, inclusi nel prezzo. Tra questi:

Amazon Prime Video : film, serie TV e documentari in streaming.

: film, serie TV e documentari in streaming. Amazon Music : oltre 2 milioni di brani e podcast in streaming senza pubblicità.

: oltre 2 milioni di brani e podcast in streaming senza pubblicità. Twitch Prime : contenuti aggiuntivi per i videogiochi più popolari.

: contenuti aggiuntivi per i videogiochi più popolari. Prime Reading : migliaia di libri disponibili gratuitamente in formato ebook.

: migliaia di libri disponibili gratuitamente in formato ebook. Offerte esclusive agli abbonati Prime e altri servizi.

Infine, tra gli altri sconti offerti da Amazon Prime Student: sconti del 10% su una selezione Moda, 10% di sconto sui prodotti Microsoft Surface e un periodo di prova di 30 giorni con sconti del 20% sull’abbonamento ad Audible. Anche in questo caso, per l’attivazione è necessaria una mail universitaria.

Sconti libri universitari

Un altro sconto studenti universitari che riguarda più da vicino la vita accademica: fino a fine maggio l’Università di Catania proroga lo sconto del 20% sui libri di testo per tutti gli iscritti all’anno accademico in corso.

La riduzione del prezzo è frutto dell’accordo siglato con l’Associazione Librai Italiani di Catania che stabiliva la riduzione del 15% sul prezzo di listino editoriale a carico dell’Università di Catania e il restante 5% a carico delle librerie convenzionate e aderenti all’ALI.

Sconti studenti universitari PC

Tra i prodotti su cui ci sono maggiori sconti universitari, i computer sono i più richiesti. Anche se la maggior parte delle lezioni ormai si svolge di nuovo in presenza, webinar, lauree ed esami si svolgono spesso online. Per questo è indispensabile conoscere marche e sconti per studenti universitari. Ecco alcuni dei principali:

HP Store Studenti : sconti riservati agli universitari con mail verificata.

: sconti riservati agli universitari con mail verificata. Dell Advantage per studenti: sconti fino al 20% su sistemi e apparecchiature elettroniche top di gamma e consegna gratuita.

per studenti: sconti fino al 20% su sistemi e apparecchiature elettroniche top di gamma e consegna gratuita. Lenovo Student Store : offerte dedicate e spedizioni gratuite per ordini superiori ai 300€.

: offerte dedicate e spedizioni gratuite per ordini superiori ai 300€. Microsoft Surface : sconto del 10% sui prodotti Surface della Microsoft per studenti e famiglie.

: sconto del 10% sui prodotti Surface della Microsoft per studenti e famiglie. Sconto studenti universitari Apple: prezzi riservati agli studenti iscritti o accettati all’università, ai genitori che acquistano per loro e a docenti e personale degli istituti di ogni ordine e grado.

Ricordiamo che per queste offerte studenti serve la mail universitaria ufficiale affinché vengano riconosciuti i prezzi agevolati.

