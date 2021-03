Lavoro Catania, da Amazon a Nike: le offerte disponibili

Ingv, Decathlon e Nike mettono a disposizione posizioni di lavoro Catania aperte ai candidati che rispettano i requisiti. Di seguito, tutte le informazioni.

Aperte nuove posizioni di lavoro Catania: quattro gli enti che mettono a disposizione posti di lavoro in città per i candidati che rispettano i requisiti. Di seguito, tutti i dettagli.

Lavoro Catania: Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia

Per quanto attiene all’Ingv, è attiva la posizione di Funzionario di Amministrazione a tempo parziale (50%) e determinato (12 mesi) per le Sezioni di Catania – Area Tematica “Supporto all’attività contabile, gestionale e di rendicontazione nell’ambito del progetto H2020 NEWTON-g (Grant Agreement n. 801221)” – V livello retributivo.

Requisiti generali richiesti:

cittadinanza italiana o di altro stato dell’UE prevista nel bando;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica;

godimento di diritti civili e politici;

buona conoscenza della lingua inglese;

buona conoscenza dell’informatica di base.

Requisiti specifici richiesti:

diploma di Laurea in Scienze Economiche, Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollenti oppure altri titoli indicati nel bando;

documentata esperienza in uno o più dei seguenti ambiti: gestione amministrativa e organizzativa dei progetti Europei; gestione contabile e di rendicontazione di progetti Europei.



È possibile inviare la domanda necessaria alla candidatura entro il 1° aprile 2021 attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ufficiale dell’INGV. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet.

Lavoro Catania: Decathlon

L’azienda francese, specializzata in attrezzatura e abbigliamento sportivo, ha aperto tre posizioni nella propria sede di Catania:

Tecnico di laboratorio ciclismo Sport leader sport acquatici Sport leader sport trekking/escursionismo

Al fine di ricoprire il ruolo di tecnico di laboratorio ciclismo, l’azienda cerca persone appassionati riconosciuti sulla pratica regolare di ciclismo e manutenzione delle bici. Requisito fondamentale, oltre la suddetta pratica ed esperienza, è la conoscenza della lingua inglese.

La responsabilità richiesta, seguendo un piano di sviluppo, sarà quella di fidelizzare gli appassionati di ciclismo del nostro territorio, accompagnandoli anche nella fase post-vendita ad un servizio di manutenzione e riparazione dedicato attraverso il laboratorio decathlon.

Per quanto riguarda invece la posizione di sport leader sport acquatici, l’ente cerca praticanti regolari di subacquea, kayak, sup, apnea, nuoto, surf e altri sport acquatici, riconosciuti per passione. Decathlon seleziona profili orientati al raggiungimento degli obbiettivi tramite curiosità, intraprendenza e concretezza. Requisito fondamentale è anche la conoscenza della lingua inglese.

Il tipo di contratto disponibile è a tempo determinato, 1 mese con possibili proroghe; orario part time di 20 ore settimanali.

L’ultima posizione aperta per la sede di Catania è quella inerente lo sport leader sport trekking/escursionismo. In questo caso Decathlon cerca praticanti regolari di trekking, escursionismo, speleologia, arrampicata sportiva e altri sport di montagna, riconosciuti per passione. Si selezionano profili orientati al raggiungimento degli obiettivi tramite curiosità, intraprendenza e concretezza. Indispensabile è la conoscenza della lingua inglese.

Il tipo di contratto attivo è a tempo determinato, 1 mese con possibili proroghe; orario part time di 20 ore settimanale.

In tutte e tre le posizioni aperte, seguendo un piano di sviluppo, si dovrà:

contribuire allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport;

essere ambasciatore dell’insegna, dei servizi e dei prodotti Marche Passione;

accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto;

prendere in autonomia decisione circa la gestione del layout e del merchandising del reparto.

Lavoro Catania: Nike

Anche il negozio Nike ha attivato posizioni per la propria sede di Catania. Ci si potrà candidare per:

Nike Job on call Athlete

Nike Coach

Nike Job on call Athlete è un contratto a chiamata reso disponibile per la sede di Catania (sales associate). Le responsabilità del futuro assunto sono le seguenti:

utilizzare capacità di servizio alla clientela, tecniche di vendita e conoscenza dei prodotti per mettere in comunicazione i clienti con il prodotto giusto e condurre le vendite;

costruire il legame tra il consumatore e il marchio offrendo un servizio di qualità superiore e adeguando le storie del marchio all’ambiente retail;

mantenere la conoscenza dei diversi reparti del punto vendita ed essere disponibile a utilizzare il registratore di cassa per eseguire transazioni regolari, svolgere i compiti di spedizione e ricevimento, rifornire l’area di vendita, eseguire compiti di pulizia e allestire gli espositori quando è necessario;

servire come risorsa di conoscenze sui prodotti per i consumatori e i collaboratori a livello di base. Cercare opportunità di formazione per raggiungere un livello avanzato o conoscenze specializzate sulle vendite, sui prodotti e sulla cultura di Nike, sulle tecniche di vendita e servizio;

aiutare Lead, Senior Associates e Manager nella formazione dei collaboratori neo-assunti;

favorire l’impegno per la prevenzione delle perdite offrendo un servizio proattivo al cliente;

Sono richiesti i seguenti requisiti:

uno o più anni di servizio alla clientela e/o esperienza nel retail preferiti;

demonstrable passion for the Nike brand;

capace di eseguire le operazioni matematiche di base, incluse somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione;

capace di comunicare efficacemente nella propria lingua, in modo verbale e scritto;

capacità di eseguire compiti diversi in un ambiente dinamico;

capace di lavorare efficientemente con gli altri in un ambiente orientato al lavoro di squadra e di offrire un servizio eccellente alla clientela.

L’ultima posizione attiva è per un Nike Coach (department manager). Questa figura si dovrà occupare di:

gestire tutte le attività giornaliere in un’area specifica del punto vendita, inclusa la e il servizio;

guidare, formare e ispirare i collaboratori nell’area di competenza;

gestire e mantenere gli standard di merchandising visivo e dell’area di vendita;

comunicare le informazioni sugli eventi promozionali massimizzare risultati di ogni evento;

identificare problemi e opportunità basandosi sulle vendite sul feedback dei clienti;

assistere il responsabile del punto vendita nell’offrire un’esperienza eccellente ai clienti e ai dipendenti.

I requisiti richiesti per questa posizione sono i seguenti:

laurea di primo livello e 3 anni di esperienza nel retail, o 4 anni di esperienza nel retail in sostituzione della laurea;

almeno 1 anno di esperienza direttiva;

esperienza dimostrabile nella gestione delle vendite al dettaglio, inclusa l’esperienza di formazione e sviluppo del personale;

capacità di comunicare in inglese;

capacità di utilizzare i sistemi commerciali retail e Microsoft Office;

capacità di lavorare nei fine settimana, la sera e durante le festività, se necessario.

Sia per Decathlon che per Nike è necessario collegarsi al sito internet ufficiale dell’azienda per potersi candidare.

Amazon

Anche Amazon assume. In particolare, si ricerca per la sede di Catania un responsabile di produzione. In questo caso, è richiesta una laurea, e non solo. Si prediligono persone che sappiano parlare correttamente l’italiano, disposte a spostarsi e coprire turni notturni e nel fine settimane. Sebbene non richiesto, risulta ancor più utile aver maturato precedenti esperienze lavorative.