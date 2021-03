Concorsi Sicilia: Ingv assume diplomati e laureati

Concorsi Sicilia: l'Ingv assume. Diverse le posizioni aperte per diplomati e laureati. Tutte le informazioni su requisiti e scadenza.

Concorsi Sicilia: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è l’ente di ricerca italiano che si occupa dello studio dei vulcani e dei fenomeni geofisici. Esso ha indetto due concorsi per nuove assunzioni a tempo determinato per le sedi di Catania e Bologna. Le procedure si espleteranno attraverso la valutazione dei requisiti ed il superamento di una prova orale.

Concorsi Sicilia: le figure ricercate da Ingv

n.1 Collaboratore di Amministrazione a tempo determinato (8 mesi) per l’Area Tematica “Servizi Amministrativi Sezione di Bologna” – VII livello retributivo;

di Amministrazione a tempo determinato (8 mesi) per l’Area Tematica “Servizi Amministrativi Sezione di Bologna” – VII livello retributivo; n.1 Funzionario di Amministrazione a tempo parziale (50%) e determinato (12 mesi) per le Sezioni di Catania – Area Tematica “Supporto all’attività contabile, gestionale e di rendicontazione nell’ambito del progetto H2020 NEWTON-g (Grant Agreement n. 801221)” – V livello retributivo.

Requisiti

Come nel caso della maggior parte dei concorsi pubblici, il bando prevede alcuni requisiti necessari per presentare la domanda. I requisiti si dividono in generici e specifici. Vediamo nel dettaglio quali sono quelli che occorrono per le posizioni aperte dall’Ingv.

Requisiti generali

Cittadinanza italiana o di altro stato dell’UE prevista nel bando;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica;

godimento di diritti civili e politici;

buona conoscenza della lingua inglese;

buona conoscenza dell’informatica di base.

Requisiti specifici

Per quanto riguarda il collaboratore di amministrazione è richiesto il diploma di istruzione secondaria di II grado; mentre per il funzionario di amministrazione:

diploma di Laurea in Scienze Economiche, Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollenti oppure altri titoli indicati nel bando, sotto allegato;

documentata esperienza in uno o più dei seguenti ambiti: gestione amministrativa e organizzativa dei progetti Europei; gestione contabile e di rendicontazione di progetti Europei.

Domanda e scadenza

Sarà possibile inoltrare le proprie candidature entro l’1 aprile 2021 tramite pec all’indirizzo dell’INGV. Ulteriori informazioni saranno reperibili sulla sezione apposita del sito dell’INGV.