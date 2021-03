Catania, chiuso ristorante: cibo conservato male e carenze igienico-sanitarie

Controlli a tappeto dei NAS a Catania: chiuso un ristorante con carenze nei requisiti igienico-sanitari e cattivo stato di conservazione di alimenti.

In particolare i militari hanno verificato un cattivo stato di conservazione degli alimenti, carenze nei requisiti igienico-sanitari e la non conformità delle procedure “Hccp”, che hanno determinato la conseguente elevazione di sanzioni amministrative per 3.000 euro complessivi ed è stata disposta la chiusura temporanea per 5 giorni dell’esercizio commerciale per l’inosservanza dell’obbligo di indossare le mascherine protettive e della mancata predisposizione del protocollo anti-covid.