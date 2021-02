Catania, gira nudo per le vie del centro: fermato dalla Polizia

Un uomo nudo, seguito da alcuni randagi, è stato avvistato oggi a Catania. L'uomo, che si aggirava per le vie del centro, è stato fermato dalla polizia.

Sono diversi i video circolati oggi sui social, che ritraevano un uomo nudo girare per le vie del centro storico della città di Catania. Si tratterebbe di un giovane austriaco che, seguito da alcuni randagi, ha attirato l’attenzione dei passanti e delle Forze dell’Ordine. L’uomo è stato avvistato in via Etnea, in piazza Duomo e nei pressi di Castello Ursino.

Diversi agenti l’hanno seguito e poi fermato, per questioni di sicurezza, quando si era già allontanato dal centro. L’uomo è stato, infine, condotto in ospedale per un accertamento sulle sue condizioni di salute. Nel frattempo, la questura sta valutando la situazione del giovane austriaco.