Mini focolaio al Civico di Palermo: positivo anche infermiere vaccinato

Chiuso il reparto Medicina d'urgenza al Civico di Palermo: ci sarebbero in tutto cinque i contagiati, tra cui un infermiere che aveva già ricevuto il vaccino.

Nuovo focolaio Covid al Civico di Palermo, dove è risultato positivo anche un infermiere già vaccinato. Al momento, la situazione alla Medicina d’urgenza dell’ospedale siciliano sarebbe sotto controllo e sarebbero in tutto cinque le persone positive. Come riportato da Live Sicilia, il reparto sarebbe al momento chiuso e i pazienti sono stati trasportati nella cosiddetta area grigia, come da protocollo.

Per quanto riguarda l’infermiere risultato positivo, quest’ultimo aveva già ricevuto la seconda dose di vaccino. Si ipotizza quindi che il virus possa avere approfittato della bassa risposta degli anticorpi nell’intervallo tra la prima e la seconda dose. Bisogna considerare, inoltre, che – anche dopo la seconda dose – è possibile contrarre ancora il virus. Il vaccino riduce la percentuale di contagiosità e gli effetti del virus stesso. L’infermiere, infatti, non presenterebbe sintomi gravi.