UNICT – Anno accademico: Carmen Consoli all’inaugurazione [VIDEO]

Tra gli ospiti dell'inaugurazione dell'anno accademico 2020/21 dell'Università di Catania, c'è anche Carmen Consoli: la donna ha rivolto persino un video-messaggio ai giovani.

Venerdì 12 febbraio 2021 avrà luogo l’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico 20/21 dell’Università di Catania: si tratta del 586° dalla fondazione. A causa della ricorrente crisi sanitaria, questa verrà trasmessa in streaming, a partire dalle ore 12.

Per l’occasione Carmen Consoli, celebre cantautrice nata proprio a Catania, ha rivolto un breve saluto ai più giovani, invitandoli a partecipare all’evento.

“Ci vediamo il 12 febbraio in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico – ha detto in video la donna, conosciuta anche come ‘la cantantessa’ e con accento catanese – a Catania, si intende”.

La cantante sarà ospite dell’evento, insieme ad altri personaggi noti. Secondo quanto indicato all’interno del sito UNICT, il programma dell’evento che si svolgerà interamente online sarà presto disponibile.

Di seguito il video -messaggio di Carmen Consoli.