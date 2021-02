Festa di Sant’Agata 2021, diretta streaming e offerte: come sarà quest’anno

La festa di Sant'Agata è in arrivo, ma quest'anno a causa del covid non vi saranno i grandi festeggiamenti di ogni anno. Di seguito le attività consentite.

La tanto attesa Festa di Sant’Agata 2021 è alle porte. Ma quest’anno sarà tutto diverso, non ci saranno come ogni anno i festeggiamenti in grande. Non vi sarà la processione delle candelore, né giro esterno ed interno, né tantomeno i fuochi d’artificio. Insomma, per quest’anno, si tratterà di qualcosa incentrato esclusivamente sul valore religioso e spirituale del momento.

Festa di Sant’Agata 2021: come sarà

L’Ardiocesi di Catania ha annunciato le attività che i fedeli potranno svolgere e che saranno consentite per la Festa di Sant’Agata 2021.

Offerta della cera: sarà consentito donare a Sant’Agata cera bianca e fiori nelle modalità consentite dalle disposizioni anti-covid e nei giorni in cui la cattedrale sarà aperta.

Indossare il sacco: i fedeli che hanno indossato il “sacco” votivo di Sant’Agata negli anni trascorsi o che desiderano indossarlo quest’anno, per la prima volta, a seguito di un voto, potranno farlo liberamente, chiedendo la benedizione nella chiesa più vicina alla propria abitazione secondo le norme vigenti.

“Indossare nei giorni di festa il “sacco” – si legge nella nota dell’Arcidiocesi – anche solo nella propria casa, mentre si partecipa alle dirette delle varie celebrazioni, sarà un segno d’amore a Sant’Agata e ci permetterà di sottolineare la nostra identità di battezzati, cristiani che intendono ispirare la propria vita al messaggio ed alla testimonianza della nostra amatissima concittadina e patrona, che ha dato la vita per essere fedele al Vangelo. Lontani da ogni esteriorità risulterà più chiaro e più forte il motivo che ha ispirato il voto ed orienterà con maggiore profondità la preghiera di ringraziamento o di richiesta secondo le motivazioni care a ciascun devoto/a”.

I fedeli potranno comunque partecipare virtualmente alla diretta, grazie alla diretta streaming della festa. Le liturgie e le festività consentite saranno infatti visibili in diretta streaming per mezzo di una televisione locale.