FlyDubai ritorna a volare su Catania: quando ripartono i collegamenti

FlyDubai ha annunciato il suo ritorno sui cieli siciliani, dopo che a causa del covid-19 si era trovata a bloccare tutti i voli da e per la Sicilia.

FlyDubai dopo un lungo periodo in cui si è trovata costretta a bloccare tutti i voli da e per Catania, finalmente ha annunciato che da maggio ripartiranno i collegamenti tra Catania e Dubai 4 volte e settimana, 2 operati via Malta.

“Continuiamo ad ampliare gradualmente il nostro network per soddisfare la crescente domanda di viaggi, ora che diversi paesi allentano le restrizioni di viaggio internazionali – afferma il ceo del vettore, Ghaith Al Ghaith –. Da quando abbiamo iniziato le operazioni nel 2009, ci siamo impegnati ad aprire mercati precedentemente poco serviti e il lancio delle nostre ultime rotte in Europa dimostra i continui sforzi per offrire a più persone l’opportunità di viaggiare più spesso”.