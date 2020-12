Concorsi Sicilia, dall’Asp a Unict: bandi non scaduti e in arrivo

Concorsi Sicilia 2020: ecco quali sono i bandi attivi e quali invece sono attesi prossimamente dagli aspiranti candidati.

Siamo giunti alla fine dell’anno ma non è certo la fine della ricerca di lavoro per molte persone. Specie dopo un anno come quello che si sta concludendo, con molti lavoratori che hanno dovuto rinunciare al proprio posto di lavoro o reinventarsi per poter lavorare con le nuove misure messe in campo a causa dell’emergenza sanitaria ed economica. Infatti, in molti sperano certamente di iniziare l’anno con una bella notizia quale un nuovo impiego. Un possibile appiglio potrebbe arrivare, su questo fronte, dai concorsi Sicilia. Ecco quali sono i bandi attivi e quelli in arrivo per quanto riguarda la regione siciliana.

Concorsi ASP Catania

L’Azienda Sanitaria Provinciale è alla ricerca di numeroso personale da impiegare e per questo motivo ha avviato diversi concorsi Sicilia, già pubblicati sull’ultima Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (24/12). Il primo di questi concorsi attivi prevede la copertura di 25 posti, suddivisi nei seguenti profili professionali:

n° 8 posti di C.P.S. ostetrica ctg. D;

n° 6 posti di dietista ctg. D;

n° 11 posti di C.P.S. tecnico sanitario di radiologia medica ctg. D.

Per le specifiche in merito a requisiti e scadenze, si suggerisce la lettura del bando e delle informazioni presenti in Gazzetta.

Il secondo concorso riguarda la selezione per il conferimento di 10 incarichi quinquennali di direttore medico. Le categorie sono varie e lo stesso vale per le assegnazioni alle strutture, e sono coinvolti sia per medici che veterinari.

Il terzo concorso dell’Asp riguarda la copertura di 15 posti di dirigente medico in radiodiagnostica e 6 posti da dirigente farmacista in farmacia ospedaliera o farmaceutica territoriale.

Infine, l’ultimo concorso che si trova sulla Gazzetta è quello per la selezione e il conferimento di 3 incarichi quinquennali di direttore medico in diverse aree, quali odontoiatria e stomatologia o ancora farmaceutica ospedaliera. Per tutte le informazioni relative a requisiti e scadenze riguardo questi concorsi, si rimanda alla lettura dei bandi e della Gazzetta.

Concorsi Università: posti a Messina e Catania

Anche le università di Messina e Catania sono alla ricerca di personale da impiegare, e per la maggior parte di essi, la scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 17 gennaio 2021. Sia nel caso dell’Università di Messina, che per quanto riguarda le assunzioni all’Università di Catania, i concorsi Sicilia per i quali il bando è già attivo riguardano figure molto diverse loro.

Concorsi Sicilia: ASP Palermo

Anche l’Asp di Palermo assume, e il concorso in questione è già disponibile nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (22/12). Si tratta dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, per la quale si ricercano 7 dirigenti medici, disciplina di malattie infettive, a tempo pieno e indeterminato, per l’U.O.C. di malattie infettive e tropicali.

La scadenza per presentare le domande è prevista per il 6 gennaio 2021, mentre per requisiti e ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando collegato.

Concorsi Sicilia in arrivo: Regione Sicilia e Forestale

Tra i concorsi Sicilia in arrivo prossimamente sono presenti i bandi della Regione Siciliana e quelli della Forestale. Per quanto riguarda i primi, sono previste oltre 1300 assunzioni nei centri dell’impiego, e 168 posti per coprire posizioni in uffici regionali, riservato soprattutto a specialisti con titolo di laurea.

Relativamente al concorso della Forestale in arrivo, i posti messi a disposizione sono 170 da inquadrare come agenti del Corpo delle Guardie Forestali.