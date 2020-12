Esame avvocato 2020: spuntano le date degli scritti

Esame avvocato 2020: sono state rese note le ultime novità in merito all'abilitazione, come ad esempio le date del concorso.

Esame avvocato 2020: tutto sembra pronto e il decreto riguardo l’esame all’abilitazione alla professione forense sarà presto disponibile. Infatti, il ministro della Giustizia Bonafede ha firmato il testo che verrà pubblicato il 18 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nella serie speciale “Concorsi ed esami”.

Si tratta di una notizia che molti aspiranti avvocati attendevano con trepidazione, e di certo la situazione della pandemia non ha reso il processo più semplice. Ma quali sono le principali novità in merito all’esame avvocato 2020? Eccole elencate di seguito.

Esame avvocato 2020: le date

La principale notizia del momento è che ci sono delle date effettive in cui si effettuerà l’abilitazione alla professione forense. I giorni in questione saranno il 13, 14 e 15 aprile 2021 per quanto riguarda le prove scritte. Fatto interessante, le nuove date sono state comunicate proprio nei giorni in cui si sarebbero dovute svolgere le prove.

Infatti, originariamente gli esami per ottenere l’abilitazione per l’anno 2020 erano previsti proprio in questi giorni, vale a dire il 15, 16 e 17 dicembre. Tuttavia, a causa dell’andamento della curva epidemiologica che permette di monitorare la situazione Covid-19, si è reso necessario il differimento delle prove alla primavera 2021.

Adesso che si hanno delle nuove date, la speranza è che non siano necessari nuovi differimenti. Infatti, anche se la situazione Covid è imprevedibile e potrebbe verificarsi una terza ondata, si spera che l’inizio della campagna di vaccinazione della popolazione possa dare i suoi primi frutti per quel periodo.

Le prove scritte

Nonostante le possibili difficoltà, le prove scritte dovrebbero svolgersi nelle giornate prestabilite a partire dalle ore 9 nelle sedi che sono già state indicate nell’art.1 del d.m. del 14 settembre 2020.

Secondo quanto previsto, il 13 aprile 2021 si dovrebbe svolgere la prova relativa al parere motivato in materia regolata dal codice civile, mentre il 14 aprile 2021 sarebbe la volta del codice penale. Infine, la prova del 15 aprile 2021 dovrebbe essere quella relativa all’atto giudiziario in materia di diritto privato, di diritto penale o di diritto amministrativo.