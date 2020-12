Vaccino Covid, si reclutano medici e infermieri: come candidarsi

Prende avvio il reclutamento di medici e infermieri per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2. Di seguito, tutte le informazioni utili.

La campagna vaccinale, resa necessaria dall’avanzata del Covid-19, entra nel vivo. È ufficialmente attivo il portale riservato ai medici e agli infermieri abilitati che desiderano contribuire all’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti-Covid.

I posti a disposizione

Tale avviso pubblico (emanato lo scorso 11 dicembre dal Commissario straordinario Arcuri) è volto all’assunzione di numerose figure: in particolare, si ricercherebbero fino a 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, che dovranno sostenere la campagna di somministrazione del vaccino nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale.

A chi è rivolto

Il bando, secondo quanto esplicitato all’interno del sito del Ministero della Salute, è rivolto alle seguenti categorie:

laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti ai rispettivi albi professionali; infermieri e operatori sanitari abilitati e iscritti ai rispettivi albi professionali.

Potranno, inoltre, partecipare anche i medici in pensione.

Si esplicita, inoltre, che l’avviso è rivolto sia a cittadini italiani, che UE ed extra UE.

I contratti e la retribuzione

Si precisa che i contratti previsti saranno a tempo determinato: essi avranno una durata massima di nove mesi e potranno essere rinnovati in caso di necessità. Per quanto riguarda la retribuzione, invece, il bando specifica che sarà quella prevista dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Come presentare domanda

Resta da chiedersi come occorrerà presentare la propria candidatura per l’iscrizione a tale elenco aperto di personale medico-sanitario. Secondo quanto indicato sul sito, la candidatura per l’iscrizione nell’elenco può essere già presentata, esclusivamente in via telematica.

Gli interessati dovranno accedere alla piattaforma, il cui indirizzo telematico sarà comunicato sul portale del Governo, nella sezione “Bandi di gara”.

Per poter presentare la domanda occorre disporre di:

una copia del proprio documento di identità; una copia del codice fiscale; una copia dell’eventuale permesso di soggiorno e di tutte le informazioni riguardanti il titolo di studio.

Si aggiungono i dati relativi all’abilitazione alla professione e all’iscrizione al rispettivo albo professionale, oltre a un curriculum vitae in formato europeo.

Occorrerà, poi, compilare online un questionario: in questo, ciascun candidato potrà anche indicare se preferisce essere assunto nella Regione di residenza, in quella di domicilio o in qualunque altra Regione/Provincia autonoma del Paese.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito del Ministero della Salute e i relativi bandi.