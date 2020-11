Diversity Day: inserimento lavorativo di laureati e diplomati con disabilità

In corso il "Career Day Digitale" fino al 4 dicembre e riservato all'inserimento lavorativo di persone con disabilità e appartenenti a categorie protette con destinatari laureati (80%) e diplomati (20%).

Anche l’Università di Catania, tramite il Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata – Cinap, sostiene l’edizione digitale del Diversity Day, il Career Day Digitale riservato all’inserimento lavorativo di persone con disabilità e appartenenti a categorie protette con destinatari laureati (80%) e diplomati (20%).

Le aziende, grazie all’iniziativa promossa e sostenuta da Start Hub Consulting, in programma da lunedì 30 novembre fino al 4 dicembre, accoglieranno le diversità delle loro future risorse umane. Il Diversity Day – l’evento riservato all’inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie protette – si svolgerà quest’anno interamente online con i partecipanti che potranno prendere parte a webinar, chattare con le aziende, candidarsi alle posizioni aperte per loro.

Nella settimana dal 2 al 15 dicembre, inoltre, i candidati selezionati potranno entrare in contatto diretto con i selezionatori e sostenere colloqui one to one. Questa nuova edizione del Diversity Day consentirà alle aziende di inserire in organico persone in target per adempiere agli obblighi della legge 68/99 entro la fine dell’anno potendo contare su un bacino più ampio di utenti, senza limitazioni territoriali.

Dall’altro laro i candidati potranno incontrare le aziende dell’intero territorio nazionale, per poter ampliare le proprie prospettive di carriera e trovare quella realtà in cui voler intraprendere il percorso desiderato.

Grazie alla modalità online, i partecipanti non dovranno preoccuparsi delle problematiche legate agli spostamenti, della produzione di documenti cartacei e dei rischi a cui potrebbero essere esposti.