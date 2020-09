Skinny, astro nascente del rap catanese tra origini e futuro

Skinny è uno degli astri nascenti della musica rap catanese. In questo articolo ne riprendiamo in parte le origini, parlando poi dei rapporti con il neomelodico Niko Pandetta.

Nella scena rap catanese uno dei talenti emergenti affermatesi negli ultimi anni è Noà Magro, conosciuto sulla piazza musicale come “Skinny“. Avvicinatosi ai generi del rap e dell’hip hop già a 12 anni, grazie al writing e al freestyle, ha iniziato a incidere pezzi solo nel 2019. È quindi solo l’anno scorso che Noà ha preso la decisione di abbandonare gli studi per inseguire il suo sogno.

Il suo primo brano, “Pregiudicati“, ha già più di 7,3 milioni di visualizzazioni su YouTube. Altri pezzi di successo sono “Criminale“, anch’esso con milioni di visualizzazioni, mentre un discreto successo ha raggiunto anche il pezzo con Niko Pandetta, “Le Sirene“. Come si può evincere sin dai titoli delle canzoni più famose, i testi di Skinny sono spesso molto crudi. Hanno al loro centro temi quali la criminalità, la vita in strada, i contesti difficili in cui il trapper catanese ma di origini modicane è cresciuto.

Skinny, infatti, ha vissuto una vera e propria rinascita a Catania, sin da quando si è trasferito nel quartiere popolare di San Cristoforo. Oggi, a soli 20 anni, è tra gli artisti rap più conosciuti della zona, come dimostrano gli oltre 70 mila iscritti presenti sul suo canale YouTube e gli oltre 60 mila follower su Instagram.

Proprio il singolo a cui si accennava prima, Le Sirene, prodotto con Niko Pandetta, è tra le ultime uscite musicali di Skinny (il video è uscito a inizio settembre). Il testo è in pieno stile neomelodico, cantato in napoletano per metà, in italiano nell’altra. Come facilmente intuibile, le sirene del titolo sono quelle della polizia, da cui scappano i cantanti, perché “giuro che non è colpa mia, se sono cresciuto per strada”.

La componente territoriale è fortemente presente nel brano di Skinny e Pandetta, sia nel video, girato tra i palazzi di cemento di Librino, sia nel testo, dove la città viene menzionata diverse volte.