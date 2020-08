Scuola, riapertura a rischio per aumento contagi: “La curva salirebbe ancora”

Preoccupa la situazione dei contagi per la riapertura delle scuola a settembre, ma il Ministero per ora conferma la ripresa delle attività didattiche dal 14 settembre.

News scuola. L’andamento attuale dei contagi potrebbe compromettere l’apertura delle scuole a settembre. Per questo gli esperti invocano la responsabilità di tutti, a partire proprio dai ragazzi, e il rispetto delle regole per non pregiudicare la riapertura delle scuole in sicurezza.

La preoccupazione arriva anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms distaccato a Roma, che paventa il pericolo di “arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi che la renderebbero pericolosissima. Perché è matematico che la curva col ritorno in aula salirebbe ancora. Allora o azioniamo il freno o andiamo a sbattere”.

Il ministro della salute Roberto Speranza si è rivolto proprio ai giovani chiedendo attenzione e rispetto delle regole: “Stiamo lavorando incessantemente per la riapertura delle scuole, a metà settembre, in presenza e in tutta sicurezza, perché è una priorità per il governo”.

Il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, invece, in merito alla preoccupazione sulla riapertura delle scuola afferma che sarà necessario seguire con attenzione le regole ma che le “scuole riapriranno a ogni costo”.

Riapertura scuole: si attende la riunione del 19 agosto

È fissata per il 19 agosto una riunione dei Comitato Tecnico-Scientifico proprio in merito alla riapertura delle scuole. Secondo quanto già trapelato, il Cts ribadirà la deroga all’obbligo del distanziamento fisico di un metro tra gli alunni in classe e l’obbligo di indossare la mascherina nel caso in cui questa distanza non possa essere mantenuta. La deroga, comunque, sarà possibile solo per un periodo limitato di tempo e dovranno essere adottate, il prima possibile, soluzioni per garantire il distanziamento prescritto.

Una delle soluzioni principali per scongiurare l’uso della mascherina in aula potrebbe essere l’utilizzo di banchi monoposto.

Confermata per ora l’apertura del 14 settembre

Nonostante il rischio e le preoccupazioni degli esperti sulla riapertura delle scuole a settembre, comunque, resta per ora confermata l’ordinanza del Ministero del 23 luglio, con la quale si stabilisce l’avvio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 il 14 settembre, salvo alcune eccezioni regionali.