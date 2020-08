Sicilia, da oggi mascherine anche all’aperto: quando è obbligatorio indossarle

Con la nuova ordinanza del Presidente della Regione Sicilia ritorna l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Vediamo quando è obbligatorio il suo uso.

Ieri la Sicilia si è svegliata con una nuova ordinanza contingibile e urgente voluta e firmata dal Presidente della Regione Nello Musumeci. Dopo l’aumento di positivi registrati in tutta l’isola nelle scorse settimane, sono state studiate nuove disposizioni per evitare la propagazione del contagio. Le novità riguardano anche l’uso della mascherina, che farà parte del vestiario ancora per un po’.

Mascherina obbligatoria anche all’aperto

La mascherina ritorna ad essere obbligatoria negli spazi aperti. Nell’articolo 5 della nuova ordinanza, infatti, si legge: “È obbligatorio l’uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all’aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale”. L’ordinanza è valida fino al 10 settembre.

Musumeci: “Siciliani, siate responsabili”

Nonostante le misure restrittive adottate da molti comuni siciliani sulla chiusura delle spiagge libere continuando con il divieto di falò e di pernottamento in tenda durante la notte di ferragosto, tra cui anche la città di Catania, il Presidente si è rivolto ai siciliani durante un’intervista su Tgr. “Ai siciliani continuiamo a fare appello al loro senso di responsabilità. – ha dichiarato Nello Musumeci – Non siamo ancora in una fase disperata ma non dobbiamo arrivarci”.

Evitare un nuovo lockdown è l’obiettivo e affinché si riesca nell’impresa, il Presidente ha invitato i cittadini della sua regione a prendere le dovute precauzioni. E sull’art. 5 ha commentato così: “C’è la necessità adesso di indossare obbligatoriamente la mascherina, anche negli ambienti esterni, se non si ha la certezza di potere mantenere la distanza di un metro dall’interlocutore, a meno che non si tratti un convivente”.