Offerte lavoro Catania: le posizioni aperte

Ecco alcune delle offerte di lavoro ancora attive su Catania e provincia, a cui è possibile candidarsi.

Offerte lavoro Catania: anche nel mese delle ferie estive si ricerca un impiego. Arrivano numerose offerte di lavoro sia in città che nella provincia. Ecco le posizioni aperte, che variano tra il settore privato e quello pubblico.

Offerte lavoro Catania: Call-center da remoto

Verranno prese in esame solo le candidature che nell’oggetto della mail avranno specificato “Smart”. WinWay srls, azienda specializzata nel Teleselling in smartworking, per importante nuovo progetto ricerca operatori per smart working per sviluppare l’attività di teleseller da casa. Si richiede:

Buona dialettica;

Continuità nel progetto;

Buona dimestichezza informatica;

Computer con sistema operativo Microsoft windows (versioni compatibili: 7, 8, 10);

Cuffie con microfono per telelavoro;

Connessione internet (almeno adsl 20 mega).

L’azienda offre inoltre:

Percorso di formazione professionale tecnico-commerciale tramite Web;

Postazione Virtuale in co-working;

Regolare contratto di lavoro;

Retribuzione fissa ai massimi livelli di mercato;

Bonus vendite;

Bonus extra gare ed a raggiungimento obbiettivi prefissati;

Software gratuito per contatti telefonici con gestionale operativo per il progresso della lavorazione;

Tutor di supporto;

Orario di lavoro libero e flessibili con disponibilità di supervisione da parte del tutor di riferimento dalle ore 10.00 alle ore 19.00;

Back office dedicato.

Per candidarsi basta inviare la propria candidatura direttamente sul sito dell’azienda, allegando pure il CV. L’annuncio di lavoro si trova su Linkedin.

Offerte lavoro Catania: ancora aperto il concorso ARPA

L’Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Sicilia mette a concorso 57 posti per diverse categorie richieste a cui è possibile partecipare sia con la laurea che col diploma. Il bando di concorso è stato pubblicato il 31 luglio e sarà valido fino alla scadenza del 31 agosto 2020.

Offerte lavoro Catania: INGV

L’INGV ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso l’Osservatorio etneo Sezione di Catania. L’area tematica del concorso riguarda la “Realizzazione dei servizi del Gateway relativo al Vulcano Observations”, codice bando 1TEC-OE-07-2020. Per iscriversi al concorso si ha tempo fino al 27 agosto.

Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il bando integrale sul sito www.ingv.it.

Offerte lavoro Catania: nuove assunzioni all’ospedale Garibaldi

Tra gli altri bandi pubblici, c’è quello dell’Ospedale Garibaldi. L’azienda ospedaliera indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico di medicina interna.I posti considerati sono tutti a tempo indeterminato. Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 27 agosto. Le informazioni dettagliate del concorso sono presenti nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 26 giugno 2020, Serie speciale Concorsi.