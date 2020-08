Coronavirus in Sicilia, risalgono i contagi: 27 nuovi casi

Coronavirus in Sicilia: crescono gli attuali positivi nell'Isola. Sono quasi 370 i contagiati, ma solo 41 persone si trovano in ospedale. L'aggiornamento.

Coronavirus in Sicilia: non sono confortanti i dati degli ultimi giorni, che segnalano un chiaro aumento dei contagi e non solo per via dei numeri relativi ai migranti. I nuovi positivi ieri erano stati 30, mentre oggi sono 27 i nuovi casi di Covid in tutta l’Isola. I dati sono stati comunicati dalla Regione Siciliana al servizio di Protezione civile nazionale.

Dove si registrano i nuovi casi

I 27 nuovi contagi sono così ripartiti:

14 sono migranti, di cui 13 a Ragusa e uno a Caltanissetta

6 a Catania

3 a Messina

1 a Palermo

1 a Ragusa

In ospedale sono attualmente ricoverate 41 persone: 4 di queste si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano, al momento, 328 persone. Gli attuali positivi al virus in Sicilia sono 369. Nelle ultime 24 ore, non si sono registrati decessi.