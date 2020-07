Test Medicina: i bandi d’iscrizione in tutti gli Atenei

Il Test di Medicina 2020 apre le iscrizioni: da giorno 1 Luglio è possibile compilare domanda online. I bandi disponibili per tutti gli Atenei italiani.

A partire dall’1 luglio è possibile iscriversi al test Medicina. Le iscrizioni si svolgeranno online sul sito Universitaly (qui spieghiamo come iscriversi).

Gli studenti potranno inserire tutti gli atenei per i quali intendono concorrere, in ordine di preferenza, ma il test Medicina si svolgerà presso l’Ateneo più vicino. Si tratta, infatti, di una misura preventiva necessaria per limitare gli spostamenti in questo delicato periodo di ripresa.

Al fine di sottoscrivere l’iscrizione ai test Medicina, gli studenti dovranno seguire le direttive contenute nel bando del MIUR nonché quelle specifiche dei singoli bandi dei vari atenei. Nello specifico, dovranno porre attenzione alle scadenze per l’iscrizione al test, l’importo del contributo da versare e le istruzioni per iscriversi alla prova d’esame.

Di seguito, la lista completa dei bandi, in ordine alfabetico, da consultare per l’iscrizione al test:

Bandi Medicina 2020: gli atenei siciliani

Bandi Medicina nel resto d’Italia