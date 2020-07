UNICT – Al via iscrizioni alle lauree magistrali: info su corsi e scadenze

Al via i termini di iscrizione alle lauree magistrali dell'Università degli studi di Catania: ecco i corsi a numero programmato e a numero non programmato.

Si aprono oggi, 20 luglio 2020, i termini per iscriversi ai 49 corsi di laurea magistrale biennale che l’Università di Catania offre all’ampia platea di laureati triennali che intendono proseguire i loro studi per l’a.a. 2020/21. Le domande vanno presentate attraverso il Portale Studenti entro il 10 settembre 2020.

Data Science for Management (in inglese),

Global Politics and euro-mediterranean Relations (in inglese, doppio titolo),

Internazionalizzazione delle relazioni commerciali (in italiano e inglese),

Scienze del testo per le professioni digitali,

Per tutti questi corsi di studio magistrali, la domanda di partecipazione alla prova di ammissione – attraverso cui viene verificata l’adeguatezza della preparazione personale – e il pagamento della relativa tassa di partecipazione di 30 euro, devono essere effettuati entro il 10 settembre. Le prove (test o colloqui) si terranno dal tra il 15 settembre e il 30 ottobre 2020.

Magistrali a numero non programmato

Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione (a Ragusa),

Lingue per la cooperazione internazionale,

Ingegneria per l’ambiente e il territorio,

Electronic Engineering (in inglese),

Electrical Engineering (in inglese, doppio titolo),

Automation Engineering and Control of Complex Systems (in inglese),

Chemical Engineering for Industrial Sustainability (in inglese),

Physics (in inglese, doppio titolo),

I corsi magistrali a numero non programmato sono 30:

