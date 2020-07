Medicina, in Sicilia nasce il quarto corso di laurea: 99 posti a Enna

Nasce un nuovo corso di laurea in Medicina e chirurgia in Sicilia. Alla Kore di Enna partirà il nuovo corso a ottobre 2020 e i posti a disposizione degli studenti saranno 99.

Medicina: nasce ufficialmente il quarto corso di laurea in Medicina e chirurgia della Sicilia all’Università Kore di Enna. La complessa procedura autorizzativa si è conclusa ieri con l’accreditamento da parte dell’Anvur, l’agenzia per la valutazione dell’università e della ricerca.

Contestualmente il ministro dell’università e della ricerca, Gaetano Manfredi, ha assegnato al nuovo corso 99 posti, 9 dei quali destinati a studenti extracomunitari. L’istituzione di Medicina fa compiere all’Università Kore un salto di qualità, che segue a uno sviluppo didattico e tecnologico particolarmente intenso.

Anche gli iscritti sono in aumento: lo scorso anno l’incremento è stato il più alto nelle università del mezzogiorno, con quasi mille studenti in più. La Kore di Enna diviene l’unico ateneo non statale in Italia ad avere contemporaneamente sia la facoltà di Medicina che quella di Ingegneria e Architettura.

L’avvio del corso di Medicina è previsto per ottobre 2020. Il bando per l’ammissione dei primi 99 studenti è atteso a giorni.