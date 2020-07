Concorsi pubblici 2020: pubblicato bando per Marina Militare

Tra i nuovi concorsi pubblici 2020 è presente anche quello per la Marina Militare: ecco cosa prevede il bando pubblicato.

Pubblicato un nuovo bando per i concorsi pubblici 2020. A renderlo noto è il Ministero della Difesa che apre l’iscrizione per partecipare al concorso per Allievi Ufficiali in ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare.

La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di varie prove. Mentre per potere partecipare al concorso, si dovrà inviare la propria candidatura tramite la sezione “Concorsi online” del sito online del Ministero della Difesa, entro il 16 luglio 2020.

Concorsi pubblici 2020: i posti disponibili per la Marina

In totale sono 75 le posizioni disponibili nella Marina Militare, per gli ausiliari del ruolo normale. I candidati potranno concorrere per i seguenti posti:

9 per il Corpo del Genio della marina (specialità genio navale) di cui un ingegnere elettrico, un chimico, un ingegnere meccanico e 6 ingegneri navali;

2 posti per il Corpo del Genio della marina (specialità armi navali);

10 posti per il Corpo del Genio della marina (specialità infrastrutture) di cui 4 ingegneri elettrici e 6 ingegneri civili o architetti;

14 posti per il Corpo sanitario militare marittimo di cui 12 farmacisti e 2 medici;

40 posti per il Corpo delle capitanerie di porto.

Le posizioni disponibili, per gli ausiliari del ruolo speciale, sono 62:

24 posti per il Corpo di Stato maggiore;

2 posti per il Corpo del Genio della marina (specialità armi navali), per il successivo impiego nei reparti subacquei della Marina militare;

6 posti per il Corpo sanitario militare marittimo di cui 3 veterinari e 3 psicologi;

30 posti per il Corpo delle capitanerie di porto.

Requisiti previsti dal bando

Per partecipare al concorso Marina Militare per Ufficiali tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito riassunti: