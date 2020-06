Taormina Film Fest 2020, annunciato Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister in GOT) come ospite

Il celebre attore danese, famoso per aver interpretato Jamie Lannister in GOT, il primo ospite internazionale del Taormina Film Fest 2020.

Si stanno per accendere i riflettori sull’edizione 2020 del Taormina Film Fest che, con tutte le difficoltà ed incertezze del caso, dovuto a questo periodo particolare per il globo terrestre, ha già stilato un fitto calendario.

A partire dall’11 luglio, infatti, i conduttori Leo Gullotta e Francesco Calogero condurranno questa 66esima edizione nella splendida location della Perla dello Ionio, fino alla cerimonia di chiusura del 19 luglio nel suggestivo e bellissimo Teatro Antico.

E vi sarà, proprio in quella data, la presenza del primo super ospite internazionale annunciato quest’oggi dallo staff del Taormina Film Festival: Nicolaj Coster-Waldau, amato attore della fortunata serie de “Il Trono di Spade”, ritirerà il tradizionale premio Taormina Arte Award per l’eccellenza cinematografica. L’attore danese, classe 1970, è noto principalmente per aver vestito i panni di Jaime Lannister nella serie televisiva statunitense di genere fantastico.

Nikolaj Coster-Waldau, “affermatosi nel cinema danese, inizia a lavorare per il cinema statunitense nel film Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto del pluripremiato Ridley Scott. Continua la sua carriera negli Stati Uniti apparendo in Enigma, Le crociate – Kingdom of Heaven e Firewall – Accesso negato. Nel 2008 interpreta il detective immortale John Amsterdam nella serie New Amsterdam e nel 2011 entra nel cast fisso della serie Il Trono di Spade nel ruolo di Jaime Lannister, grazie al quale otterrà una vasta popolarità.

Nel 2013 ha una parte secondaria nel film fantascientifico Oblivion di Joseph Kosinski, dove interpreta il braccio destro di Malcom Beech, interpretato da Morgan Freeman. Nel 2015 è il protagonista del film Second Chance di Susanne Bier,[1] mentre nel 2016 è il protagonista di Gods of Egypt di Alex Proyas nel ruolo di Horus. Oltre alla recitazione, produce, scrive e dirige alcuni film nella sua terra natia“.